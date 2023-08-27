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Комсомольский проспект в Усолье-Сибирском полностью заасфальтируют в этом году

Полностью заасфальтировать Комсомольский проспект в Усолье-Сибирском Иркутской области собираются в этом году, в частности до конца октября, рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

<p>Пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Пресс-служба правительства Иркутской области

«Город сегодня находится в зоне повышенного внимания, под контролем президента России, который поручил обеспечить социально-экономическое развитие этой территории. Очень важно, чтобы жители чувствовали постоянную заботу со стороны государства и Правительства области», – подчеркнул губернатор.

Работы идут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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