Мемориальную плиту погибшим в спецоперации открыли в Братске

Памятную плиту погибшим в специальной военной операции открыли в городе Братске Иркутской области – ее разместили на Мемориале воинам-интернационалистам и участникам военных локальных конфликтов, рассказал мэр Сергей Серебренников.

Фото администрации Братска

В честь события состоялось торжественное мероприятие. На него почтить память воинов, отдавших свою жизнь в борьбе с неонацистами, пришли родители и родственники, молодежь, ветераны, представители общественных организаций.

На новую мемориальную плиту уже внесли несколько фамилий. Участники митинга почтили память о них минутой молчания. В рамках события прозвучал воинский салют.