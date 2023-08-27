Новости

Мемориальную плиту погибшим в спецоперации открыли в Братске

Памятную плиту погибшим в специальной военной операции открыли в городе Братске Иркутской области – ее разместили на Мемориале воинам-интернационалистам и участникам военных локальных конфликтов, рассказал мэр Сергей Серебренников.

<p>Фото администрации Братска</p>

Фото администрации Братска

В честь события состоялось торжественное мероприятие. На него почтить память воинов, отдавших свою жизнь в борьбе с неонацистами, пришли родители и родственники, молодежь, ветераны, представители общественных организаций.

На новую мемориальную плиту уже внесли несколько фамилий. Участники митинга почтили память о них минутой молчания. В рамках события прозвучал воинский салют.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как стать любимой компанией? HR-день в Сбере
«НR сегодня – это полноценный бизнес-блок»
Говорить на одном языке. Как ИНК формирует единое понимание корпоративных практик
«Мы конкурируем уже не зарплатами». 5 способов привлечь и удержать сотрудников
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес