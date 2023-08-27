Мобилизованный Евгений Куницын из Братска погиб в спецоперации

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Братск накануне простился с уроженцем города Евгением Куницыным, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО, рассказал мэр Сергей Серебренников.
У мужчины был военный опыт: в 2006-2008 годах он служил в российской армии, являлся командиром боевой машины. Затем проходил службу по контракту с Министерством обороны в Пскове в войсках в ВДВ.
С 2018 по 2022 год учился заочно в Братском целлюлозно-бумажном колледже, получил образование и стал теплотехником. Последнее место работы – Галачинская ТЭЦ.
28 сентября 2022 года был призван на военную службу в Вооруженные Силы России по мобилизации, погиб в зоне боевых действий.
У Евгения Александровича остались мама Надежда Ивановна, жена Алена Игоревна, сын Егор.