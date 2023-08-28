Треть иркутян решили не работать 1 сентября, чтобы проводить детей в школу

Почти треть работающих жителей Иркутска решили отдыхать в День знаний, чтобы сопроводить своих детей на праздник: к такому выводу пришли аналитики SuperJob, которые провели соответствующий опрос. Результаты исследования есть у SIA.RU.

«Взять выходной или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, собираются 30% родителей. Еще 16% намерены отпроситься на полдня. И тех, кто отпрашивается, и тех, кто берет отгул в первый день нового учебного года, больше среди женщин, чем среди мужчин», – говорится в сообщении.

Почти каждая вторая компания в Иркутске предоставляет родителям школьников выходной в честь Дня знаний: 16% организаций делают это официально, а 31% – без оформления соответствующих документов.