ПСБ открыл второй Центр уличного баскетбола в Кузбассе

ПСБ открыл в Кемерово Центр уличного баскетбола – второй в Кузбассе и тринадцатый в России в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ - Детям», который реализуется банком при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ) и регионов с 2019 года.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, первый заместитель председателя банка Олег Барыбин, вице-президент - директор по спортивным проектам банка Рубен Бегунц, министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, глава города Кемерово Дмитрий Анисимов, а также президент Российской Федерации Баскетбола, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко. Почетным гостем стал Владимир Агабабьян, заслуженный тренер России и главный тренер мужской сборной России по баскетболу 3х3, которая в 2021 году стала серебряным призером олимпийских игр в Токио.

«Осознанное отношение к своему здоровью и любовь к спорту – то, что мы стремимся передать будущим поколениям, реализуя и поддерживая масштабные спортивные инициативы во всех регионах нашей страны. Наш проект «ПСБ - Детям» за четыре года с момента своего старта объединил сотни тысяч детей, подростков и взрослых любителей спорта в стремлении расти над собой, побеждать, закалять характер. Мы видим, насколько востребованы спортивные инициативы в Кемеровской области – площадка «ПСБ - Детям», открытая год назад в Новокузнецке, приняла десятки спортивных соревнований разного уровня, стала излюбленным местом для активного отдыха жителей и тренировок профессиональных спортсменов. Я уверен, что с появлением Центра уличного баскетбола в Кемерово в городе станет больше спортивных праздников и больше детей и взрослых смогут гордиться своими успехами в спорте и жизни», - отметил Петр Фрадков.

Новый универсальный спортивный объект на бульваре Строителей общей площадью 2 280 кв.м и игровой поверхностью более 2 000 кв.м стал важной частью социальной и спортивной инфраструктуры города. Центр уличного баскетбола состоит из площадок для баскетбола 3х3 и 5х5 с универсальной разметкой и трибунами для болельщиков, а также включает пространство для занятий гимнастикой с уличными тренажерами. Доступ на площадку открыт для всех желающих. Ежегодно центр смогут посетить до 250 тысяч человек — как любителей спорта всех возрастов, так и профессиональных спортсменов.

«Создание условий для занятий спортом, строительство спортивных объектов и площадок – одно из главных направлений в работе команды Кузбасса. Мы работаем над тем, чтобы качественная спортивная инфраструктура была доступна всем жителям региона. Уверен, что площадка, построенная в рамках проекта «ПСБ – Детям», станет ещё одним центром притяжения всех, кто занимается спортом и ведёт активный образ жизни», - сказал Сергей Цивилев.

«Рад, что в рамках нашего партнерства с ПСБ в Кузбассе открылся еще один современный Центр уличного баскетбола. Это - очередной крупный инфраструктурный объект, который нам удалось построить в рамках программы по развитию спорта в стране. Уверен, новая площадка станет точкой притяжения для детей и взрослых, профессионалов и любителей, и сможет принять не одно спортивно-развлекательное мероприятие», - сказал Андрей Кириленко.

В конце торжественной церемонии открытия Центра уличного баскетбола был дан старт Всероссийским соревнованиям по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».