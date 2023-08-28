Спрос на дальнобойщиков в Иркутской области за год вырос на 4%

Востребованность водителей большегрузов и дальнобойщиков сегодня достаточно высокая. С начала 2023 года на hh.ru было опубликовано более 30 000 вакансий для представителей этих профессий по всей стране. Это на 76% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

География спроса

Наибольшее число вакансий для водителей категории С и СЕ на данный момент сосредоточено в Московской области (7% или более 2 200 вакансий). Также высокий спрос на водителей большегрузов зафиксирован в Москве (6% или чуть более 1800 объявлений о работе), Красноярском крае (6%), Кемеровской области (4%), Иркутской области (4% и 5 место), Новосибирской области (4%), Свердловской области и Петербурге.

За год спрос на дальнобойщиков в России вырос на 76%. В регионах Сибири наибольший прирост потребности в этих работниках наблюдается у компаний из Кемеровской области (+182% новых вакансий по сравнению 2022 годом), Красноярском крае (+156%), Новосибирской области (+97%) и Иркутской области (+85%).

Портрет дальнобойщика

Большинство (в 89% случаев) работодателей в вакансиях для дальнобойщиков среди важных качеств указывают хорошую физическую форму, способность переносить долгие периоды без сна, готовность к различным стрессовым ситуациям, отличное знание устройства автомобиля и правил дорожного движения. И это далеко не полный перечень того, что должен уметь представитель этой профессии. Еще один важный критерий – опыт вождения и почти всегда требуется минимальный стаж от 2-3 лет.

Доход

Заработок дальнобойщика зависит от многих факторов — от экономической ситуации в стране и конкретных регионах, сложности маршрута, особенностей груза, наличия собственного грузовика. На данный момент рыночный диапазон зарплат дальнобойщика в целом по стране от 103 448₽ до 172 414₽.

В регионах Сибири одни из самых больших зарплат для дальнобойщиков предлагают работодатели из Красноярского края и Иркутской области (до 149 тыс.руб.), Омской области (до 143 тыс.руб.), Новосибирской области (до 137 тыс.руб.), Кузбасса и Алтайского края (до 126 тыс.руб.).

Плюсы и минусы профессии

Минусы:

длительные рейсы и отсутствие дома могут повлиять на стабильность семейной жизни

полноценный и обрывистый сон

возможные ДТП из-за других водителей или из-за усталости самого дальнобойщика, который может стараться выполнить план в том числе по причине коротких сроков доставки

кабина большегруза – это дом дальнобойщика и удобств в таком доме кратно меньше, чем в обычной жизни

правильное питание очень важно для любого работника, а постоянные перекусы без «горячего» на обед могут со временем подорвать здоровье

преступность на дорогах, от которой увы не застрахован никто и здесь появляются еще одни важные качества любого водителя – смелость и мужество

мало перспектив карьерного роста

Плюсы: