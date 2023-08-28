Чаще всего работники Приангарья уходят от руководителей, которые создают напряженную атмосферу в коллективе

Служба исследований hh.ru выяснила, как часто причиной увольнения иркутян становятся проблемы с руководителем, а также какие качества и действия начальника снижают его авторитет в команде.

Соискателей из Иркутской области спросили, что помимо зарплаты, чаще всего влияло на их желание уволиться с предыдущей работы. Половина респондентов ответили, что это карьерные перспективы (57%), на втором месте оказались условия труда (38%), на третьем – руководство (34%). Далее следуют рабочие обязанности, состояние компании, коллектив и атмосфера в нем, а также на переезд в другой город.

Из-за проблем с руководством чаще уходят опытные работники: 47% в возрасте 25-34 года, 44% – 35-44 года. Причем в профессиональном разрезе больше остальных по этой причине покидают компанию управленцы (53%), госслужащие (52%), а также HR-специалисты, производственники и специалисты по консультированию (по 50%). Напротив, реже всего отношения с руководством доводят до увольнения строителей (33%) и специалистов из сферы безопасности (35%).

На вопрос, что вас не устраивало или не устраивает в отношениях с непосредственным руководителем, большинство респондентов (которые покинули компанию или собираются это сделать из-за недовольства руководством) ответили, что руководитель создает напряженную атмосферу в коллективе (52%), что нет доверия к его компетентности (44%), а также у начальника слабые лидерские качества (40%).

В числе других популярных причин: непосредственный руководитель не интересуется работой подчиненных, не занимается их развитием, не прислушивается к их мнению, а также позволяет себе грубое и неуважительное поведение по отношению к коллегам (по 33%), внедряет слишком много необоснованных инициатив (30%), или, наоборот, использует устаревшие подходы и не инициирует нововведения (29%), еще 27% недовольны, что их начальник обесценивает результаты труда команды или присваивает их себе, а 25% испытывают недоверие и тотальный контроль со стороны руководителя.

При этом, 55% работников Иркутской области признались, что их руководитель ни разу не проводил с ними личной встречи по поводу профессионального развития (в целом по стране – 60%), 16% сообщили, что такие встречи проходят раз в месяц, 10% – раз в год, по 4% – раз в полгода или раз в квартал. О практике общения с руководством по поводу профессионального развития чаще всего говорили специалисты по консультированию (55%) и сотрудники ресторанно-гостиничного направления (44%), реже всего – представители рабочих профессий (14%).

Кроме того, 49% опрошенных рассказали, что в их компании не принято давать обратную связь (в целом по стране таких – 40%). Среди тех, кто такую возможность имеет, обычно упоминали обратную связь со стороны руководства (27%), еще 16% получают оценку руководителя и дают свою оценку начальнику, и только 4% признались, что у них в компании действует «оценка 360», когда работу каждого в команде оценивают коллеги из разных отделов и руководство.