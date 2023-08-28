Названа стоимость ремонта и страховки авто в 2023 году

Стоимость запчастей за прошлый год составил 27,7%. Об этом свидетельствует статистика Российского Союза Страховщиков (РСА). Много это или мало? Давайте разбираться в цифрах вместе.

С одной стороны, мы видим данные социологического исследования «ОСАГО в условиях экономической неопределенности», проведенного рабочей группой ОНФ «Защита прав автомобилистов» в июне-июле 2023 года. Они свидетельствуют о том, что резко, в два раза, упало число автомобилистов, оценивающих стоимость своего автомобиля до 500 тысяч рублей. «Очевидно, что на сдвиг оценки стоимости своего автомобиля респондентами в большую сторону повлиял рост цен на автомобили и автозапчасти, – подчеркнул руководитель рабочей группы Пётр Шкуматов. – Практически половина респондентов (46%) считает, что их автомобиль стоит более 1 млн рублей, что совпадает с независимыми оценками медианной стоимости автомобиля, находящегося в эксплуатации (870 тысяч рублей по состоянию на 01.07.2023 г.). В целом респонденты начали оценивать свои автомобили заметно дороже, а также начали указывать на то, что приобрести новый автомобиль по цене, кратно превышающей привычные показатели, они уже не в состоянии. В связи с этими факторами относиться к автомобилю люди стали бережнее, начали больше вкладываться в его содержание и техническое обслуживание».

С другой стороны, фиксируется рост аварийности – за первое полугодие этого года в России произошло 56 228 аварий, это на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такую статистику приводит Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД). И это при том, что в статистику Госавтоинспекции попадают не все ДТП, а только те, в которых пострадали люди. Очевидно, что даже самые аккуратные водители не застрахованы от встречи на дороге с лихачами, которые игнорируют ПДД. И часто такие «встречи» наносят автомобилям существенный урон.

Возвращаясь к росту стоимости запчастей за минувший год отметим, что для обычной российской семьи, если необходимо ремонтировать автомобиль за свой счет, рост потенциальных расходов более чем на четверть, наверное, достаточно ощутим. Спасти бюджет семьи может полис ОСАГО. Благодаря нему, несмотря на негативные тенденции на рынке автозапчастей и волатильность курса рубля, на дорогах после аварий нет таких разборок, как в 90-е. Участникам аварий даже не нужно теперь ехать в офис страховой компании – с 15 июля 2023 года действуют поправки в законодательство, предусматривающие электронное урегулирование убытков по ОСАГО, если ДТП было оформлено по Европротоколу. Все необходимые документы можно будет отправить через портал Госуслуг и через мобильное приложение «Госуслуги Авто».

Пётр Шкуматов рассказал, что, хотя полис «автогражданки», как и всё вокруг, подорожал, автомобилисты смотрят на это адекватно, понимая, чем это обусловлено.

«За три волны исследования, начиная с 2022 года, стал понятен тренд на увеличение тех, кто считает абсолютно обоснованным и справедливым увеличение цены на полис ОСАГО и связывает повышение его стоимости с ростом цен на запасные части. Так считает большинство автомобилистов – 54%. При этом в свежем исследовании, проведенном летом этого года, рост шёл за счет тех респондентов, кто в прошлом колебался с ответом (отвечал «Не знаю»). В то же время три четверти автомобилистов (75,7%) оценивают увеличение цены полиса как незначительное или допустимое относительно собственных доходов. Граница незначительности подорожания проходит по цифре 3000 рублей».

Напомним, что ранее в РСА сообщили, что в июле была зафиксирована рекордная средняя выплата по ОСАГО в 2023 году – 93 тысячи рублей. При этом средняя премия по ОСАГО в прошлом месяце составила 7 860 рублей. Несмотря на то, что рост средней выплаты «давит» на среднюю стоимость полиса «автогражданки», страховщикам пока удается «держать цены» – увеличение средней премии по ОСАГО по сравнению с декабрьским показателем произошло впервые в этом году лишь в июле и в рамках 1%.