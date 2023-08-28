Мошенники продолжают действовать под видом сотрудников Банка России

Схема, когда мошенники обманывают людей по телефону, представляясь сотрудниками Центрального банка, до сих пор активно используется. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России.

Вначале мошенники звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету или карте, после направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью. Такие документы могут содержать фамилии реальных работников – эти сведения злоумышленники могут брать с сайта регулятора. Высылая фальшивое удостоверение, они надеются убедить человека в правдоподобности своих недобросовестных действий, чтобы в дальнейшем лишить его денег или оформить на него кредит.

«Мошенники, представляясь сотрудниками Центрального банка, заставляют людей переводить деньги якобы на счет в Центробанке. На самом деле к регулятору они не имеют никакого отношения. Таких счетов не существует, поскольку Банк России не сотрудничает с физическими лицами, как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов. Получить письмо вы можете только в случае, если до этого обращались с жалобой к регулятору. Во всех остальных случаях, это мошенники. Прервите разговор и не отвечайте на сообщения. При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты», – пояснил Игорь Коржук, управляющий Отделением Иркутск Банка России.