Альфа-Банк отменил комиссию за эквайринг

Альфа-Банк отменил комиссию на платежи по эквайрингу для новых клиентов. Предпринимателям больше не нужно платить комиссию за приём платежей, аренду оборудования, подключение или поддержку оборотов на терминале или смартфоне.

– Чтобы принимать платежи без комиссии, достаточно открыть бесплатный счёт для бизнеса. Нулевая ставка на торговый или интернет-эквайринг действует для оборота компании до 1 млн рублей в месяц в течение 3 месяцев с даты подключения. Тариф без комиссии можно подключить новым клиентам в течение 20 дней после открытия счёта для бизнеса, – говорится в сообщении банка.

«Мы лучший банк для бизнеса и знаем, что нашим клиентам важно эффективно развивать свой бизнес. Все привыкли, что банки берут процент с платежей, а мы полностью отменили комиссию на за все виды эквайринга. Это позволит значительно сэкономить на банковских сервисах, а также принять решение, с каким банком продолжить сотрудничество. Если предприниматели еще не выбрали банк для эквайринга, можно без рисков и дополнительного бюджета начать работать с Альфа-Банком», – рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.