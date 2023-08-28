Альфа-Банк получил четыре награды FINAWARD

Альфа-Банк получил награды «Мобильный банк года — Альфа-Онлайн», «Расчётный счёт для бизнеса года», «Кредитная карта года — «Год без %» и «Внедрение Open API» за технологичное решение Alfa API.

Alfa API позволяет получать финансовые сервисы Альфа-Банка теперь можно получать за его пределами — у финтех-партнеров, маркетплейсов, облачных сервисов и других компаний.

Эксперты отдельно отметили преимущества кредитной карты Альфа-Банка, удобство и технологичность браузерной версии мобильного банка Альфа-Онлайн, которая позволяет получать все преимущества цифрового обслуживания без необходимости скачивать приложение. Кроме того, жюри выделило расчётный счёт для бизнеса Альфа-Банка как выгодное и удобное решение для предпринимателей.

Кроме того, несколько проектов заняли призовые места: BNPL-сервис партнера банка «Подели» в решениях для B2B, платёжные стикеры Альфа-Банка и банковский тест-драйв, а также совместный HR-проект банка с командой Эйч: «Школа софт-скилов».

Премия инноваций и достижений в финансовой отрасли FINAWARD отмечает наиболее яркие продуктовые и IT-решения в финансовом секторе. Учреждена деловым журналом «Банковское обозрение» в 2012 году.