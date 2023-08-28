Банк «Открытие» повышает доходность по накопительному счету «Копилка» до 11% годовых

С 1 сентября банк «Открытие» повышает ставки по накопительному счету «Копилка» как для новых, так и для действующих клиентов. Максимальная ставка по счету составит 11% годовых.

Для новых сберегателей ставка по «Копилке» увеличится с 8,5% до 11% годовых*. Получить максимальную доходность могут клиенты, у которых в течение 90 дней до даты открытия счета сумма накоплений в «Открытии» не превышала 50 тыс. рублей. Повышенная ставка действует в месяце открытия «Копилки» и два последующих месяца.

Для действующих клиентов базовая ставка по накопительному счету вырастет с 7% до 8,5% годовых. Увеличить доходность они могут за счет надбавки за трансакционную активность. Надбавка составит 0,5 процентных пункта при тратах от 10 тысяч рублей в месяц по любым картам «Открытия». Или 1 процентный пункт при операциях по картам на сумму от 100 тысяч рублей в месяц.

Подключить надбавку за покупки по картам клиенту необходимо самостоятельно в интернет-банке или мобильном приложении. Надбавка начинает действовать со следующего месяца после подключения и начисляется на один накопительный счет, выбранный клиентом.

Проценты по накопительному счету «Копилка» начисляются ежедневно на фактический остаток денежных средств на счете по состоянию на начало каждого дня. Это наиболее выгодный для сберегателя вариант, позволяющий не терять уже начисленные проценты.

Открыть «Копилку» можно как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Подробнее с условиями оформления накопительного счета «Копилка» можно ознакомиться на сайте банка.

* Если новый клиент открыл накопительный счет «Копилка» до 1 сентября 2023, то ставка по его счету составит 10% на срок действия надбавки для новых клиентов - до 3 месяцев с момента открытия его счета