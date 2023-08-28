Примсоцбанк отменил комиссию за выпуск Union Pay

С 24 августа банк отменяет комиссию за выпуск карты Union Pay.

– Теперь выпустить карту можно совершенно бесплатно. Плата за годовое обслуживание при этом составит всего лишь 1 000 рублей, – говорится в сообщении банка.



Напомним, UnionPay — cамая большая в мире сеть приема карт. Карты имеют надежную систему контроля безопасности мирового уровня, благодаря которой клиенты могут не волноваться за большие суммы средств, используемых во время путешествия. Расчеты за границей осуществляются в валюте страны , конвертация проходит по выгодному прямому курсу. При расчетах в валюте отличной от юаней КНР используется курс платежной системы, он формируется на основании курсов ведущих банков Китая. На остаток средств на карточном счете начисляются проценты.



Для того, чтобы оформить карту Union Pay необходимо:



1. Подать заявку на сайте Банка.

2. Либо посетить любой офис Банка в одном из регионов его присутствия с паспортом и подать заявление на оформление карты Union Pay.

3. Оплата за годовое обслуживание списывается сразу, при подаче заявки на выпуск карты.

Подробности о карте Union Pay можно узнать на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой горячей линии 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.