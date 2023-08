ПСБ внедрил отечественную систему управления тестированием ПО

ПСБ внедрил отечественную систему управления тестированием программного обеспечения (ПО) Test IT в рамках реализации комплексного плана по повышению технологического суверенитета ИТ-инфраструктуры банка.



Новая система объединила в общий интерфейс возможности проведения ручного и автоматизированного тестирования, а также построение отчетности для аналитики планов и проектов. Внедрение отечественного ПО также оказало позитивное влияние на бизнес-процессы, дополнительно увеличив качество выпускаемых продуктов и сохранив высокий уровень информационной безопасности цифровых решений.



«Внедрение нового ПО стало очередным шагом в реализации планов ПСБ по использованию отечественных разработок в сфере ИТ. Команда банка накопила обширную экспертизу в области импортозамещения и цифровой трансформации, которая позволила найти оптимальный подход к проведению бесшовной миграции на отечественную систему тестирования. Мы продолжаем внедрять эффективные решения из единого реестра российский программ, способные бесперебойно поддерживать рабочие процессы, оптимизировать и ускорять технологические операции», – отметил Никита Шамрай, старший вице-президент - руководитель блока информационных технологий.



«Мы создаем систему Test IT для профессионалов в области обеспечения качества, и нам важно, чтобы продукт, которым пользуются тысячи тестировщиков, был надежным и защищенным. В свою очередь, особо защищенная сборка продукта на базовом образе российской ОС AstraLinux обеспечила успешный переход систем банка. Уверен, что другие компании в России также будут стремиться к повышению надежности и обеспечению кибербезопасности своих контуров тестирования», – сказал Артем Кострюков, CEO Test IT.