Чистая прибыль Реалист Банка за полгода увеличилась до 668 млн рублей

Капитал банка увеличился более чем на полмиллиарда рублей и составил 5,2 миллиарда рублей по состоянию на 1.07.2023. Чистая прибыль за полгода уже превысила годовую прибыль за 2022 год и составила 668 миллионов рублей. Это свидетельствует о стабильном росте финансовой базы и укреплении позиций на рынке.

Кредитный портфель Реалист Банка достиг отметки в почти 20 миллиардов рублей, объем средств клиентов составил 18,4 миллиарда рублей.

С начала года Реалист Банк снизил уровень просроченной задолженности с 4,5 до 2,9%, при одновременном росте кредитного портфеля банка более чем на 3,4 миллиарда рублей. Кроме этого, банк значительно нарастил портфель клиентов в своем флагманском продукте – лизинге для МСБ – и расширил свои возможности по ВЭД.

В первом полугодии 2023 года Реалист Банк также запустил факторинг, вошел в ТОП-10 банков, работающих с МСБ, и победил в полуфинале конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» ТПП РФ.