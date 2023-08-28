РСХБ первым в стране получил аккредитацию Минцифры на работу с биометрией

Россельхозбанк стал первой организацией, получившей аккредитацию в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных. Организации, планирующие оказывать услуги и предоставлять сервисы клиентам по биометрии, должны подтвердить соответствие своих информационных систем требованиям информационной безопасности и получить такую аккредитацию от Минцифры.

В соответствии с принятым в декабре 2022 года Федеральным законом № 572 все биометрические данные, собранные банками, будут храниться в государственной единой биометрической системе. Данные в ней содержатся в зашифрованном виде, для продолжения работы с ними бизнес-структуры должны пройти специальную аккредитацию.

Для получения аккредитации компании должны обеспечить безопасность персональных данных, взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, а также для обработки персональных данных использовать ПО, внесенное в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Одно из преимуществ использования биометрии в банковской сфере - это высокая степень точности идентификации. Изображение лица и голос являются уникальными для каждого человека, что делает их надежным средством распознавания личности. Кроме того, использование биометрии экономит время и упрощает процесс доступа к банковским услугам. Вместо использования пин-кода, пароля или физической карты клиенты могут просто предоставить свою биометрию. Безопасность биометрических данных - это ключевая задача для компаний, работающих с такими данными. Мы полностью соблюдаем государственные требования и применяем передовые технологии для защиты информации наших клиентов», - отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Романькова.

Единая биометрическая система позволяет дистанционно или очно идентифицировать личность клиента при предоставлении государственных и коммерческих услуг, повысить безопасность операций и сделать их удобнее.

Биометрическая аутентификация сейчас активно используется в сфере финансов, здравоохранения, образования, ритейле, e-commerce и получение государственных услуг.