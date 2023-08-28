Россельхозбанк оказал поддержку уборочной кампании в размере 65 млрд рублей

В России в разгаре уборочная кампания: цель – собрать урожай с площади 81,2 млн га, что превышает размер любой страны в Европе. Россельхозбанк продолжает бесперебойную поддержку труда аграриев, оказав финансовую поддержку уборочной кампании в размере 65,2 млрд рублей. Всего же на сезонные работы банк предоставил уже 477,7 млрд рублей.

Под посевные площади в России в 2023 году отведено 81,2 млн га, что превышает размер любой европейской страны и сравнимо с размером Намибии.

Из этой площади более 48 млн га занимают зерновые и зернобобовые культуры. Аграрии уже собрали пшеницу на площади 15,2 млн га и ячмень на площади 3,9 млн га. Всего собрано 80,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, продолжаются работы и по другим культурам.

«В 2023 году российские аграрии успешно провели посевную, теперь время собрать выращенный урожай. От своевременности, полноты сбора и подготовки к транспортировке или хранению урожая зависит объём и качество продуктов питания, которые появятся в магазинах и в фермерских лавках, а затем и на столах жителей страны. Россельхозбанк уделяет повышенное внимание поддержке уборочных работ, нам удалось увеличить объём предоставленных заёмных средств. Мы продолжаем поддерживать аграриев в их сложной и такой ответственной работе», – подчеркнул Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

Доля РСХБ в поддержке уборочных работ в 20 регионах страны превышает 90%, например, в Пензенской и Тверской областях.

Кредитование уборочной кампании входит в категорию финансовой поддержки сезонных работ и по времени относится к периоду с июля по октябрь.

Всего же с начала года Россельхозбанк выдал на сезонные работы 477,7 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем за тот же период прошлого года.