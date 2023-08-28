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Какие акции будут расти на фоне падения рынка?

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Если рубль продолжит укрепление, какие акции самые привлекательные  покупке на фоне падения котировок? Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин считает важным, до какого уровня может укрепиться рубль.

– Коллеги из аналитический дирекции БКС выпускали стратегию за третий квартал в начале июля, в которой показывали справедливую стоимость компаний при среднем курсе 80 руб./доллар. И по-прежнему у экспортёров были хорошие перспективы, так и у других компаний, которые работают на локальном рынке.

Он  добавил, что для некоторых компаний сейчас действуют другие катализаторы, например, начало выплаты дивидендов.

– Ждём этого от металлургов в течение ближайших 12 месяцев. И ещё один катализатор роста – это редомициляция, – резюмирует эксперт.

С точки зрения технического анализа, индекс Мосбиржи может скорректироваться до отметки 2900 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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