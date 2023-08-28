Какие акции будут расти на фоне падения рынка?

Если рубль продолжит укрепление, какие акции самые привлекательные покупке на фоне падения котировок? Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин считает важным, до какого уровня может укрепиться рубль.

– Коллеги из аналитический дирекции БКС выпускали стратегию за третий квартал в начале июля, в которой показывали справедливую стоимость компаний при среднем курсе 80 руб./доллар. И по-прежнему у экспортёров были хорошие перспективы, так и у других компаний, которые работают на локальном рынке.

Он добавил, что для некоторых компаний сейчас действуют другие катализаторы, например, начало выплаты дивидендов.

– Ждём этого от металлургов в течение ближайших 12 месяцев. И ещё один катализатор роста – это редомициляция, – резюмирует эксперт.

С точки зрения технического анализа, индекс Мосбиржи может скорректироваться до отметки 2900 пунктов.