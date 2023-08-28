Доллар 95. Что сейчас делать с валютой?

Что сейчас делать с валютой? Продавать или держать, когда курс стабилизируется около 80 руб.? Заново покупать и держать до конца года? По мнению эксперта БКС Мир инвестиций Максима Шеина, «в попытке собрать такие движения легко наделать ошибки, а валютные спекуляции требуют продуманной и просчитанные стратегии».

– Помните главное, если вы держите валюту долго, то её тоже надо размещать в инструментах, которые будут приносить доход. Ведь инфляцию по доллару ещё никто не отменял. Даже у ФРС это не получается.

Эксперты рекомендует следить за уровнем 92 руб.за доллар.

– На подходе к этому уровню были большие покупки, поэтому, если курс пробьёт этот уровень, скорее всего, будет движение в диапазон 80-85 руб. за доллар, – резюмирует эксперт БКС.

Ранее эксперт подчеркивал, что доллар может уйти и выше 100 руб. Но, "видимо, сейчас есть некое политическое решение не пускать пока курс в трёхзначную территорию".