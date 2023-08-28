Спрос на вклады вырос в 2–5 раз

В основном россияне кладут деньги на три месяца, узнали «Известия».

Спрос на депозиты в рублях вырос в 2,5 раза по сравнению с началом месяца, отметил зампредседателя правления банка «ДОМ.РФ» Алексей Косяков. По его словам, с 16 августа, момента повышения ставок, по 23-е оформлено более 7 тыс. таких продуктов на 7,1 млрд рублей.

В Абсолют Банке рассказали, что объем и количество открытых депозитов за 22–23 августа превышает в несколько раз аналогичные показатели за 16–17-е числа. Это вполне логичная реакция: клиенты понимали, что доходность по продуктам вырастет после изменения ключевой ставки и ждали корректировки, пояснили в кредитной организации.

– Мы отмечаем двукратный рост количества открытых вкладов после повышения с 21 августа ставок по краткосрочным вкладам на 1,5-2 п.п. по отношению к среднему значению предыдущих дней августа. Портфель розничных депозитов (без учета private) с начала недели увеличился на 1%, – отметили в «Открытии».

Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова добавила, что повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему улучшению условий на розничном рынке сбережений. Корректировка доходности составит в среднем 70-80% от размера повышения ключевой ставки. Наиболее привлекательными будут ставки по долгосрочным депозитам, что будет для россиян возможностью зафиксировать максимально выгодные условия на длительный срок.