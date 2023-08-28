Иркутская область заняла 12 место в России по развитости рынка труда

Рейтинг РИА Новости учитывает высокий уровень социально-экономического развития, зарплаты и уровень безработицы.

Иркутская область в списке заняла 12-место. Соседние регионы – Красноярский край, Новосибирская область и Бурятия – заняли 4,13 и 71 место.

Согласно исследованию, по сравнению с прошлогодними результатами, регионы-лидеры по большей части сохранили свои позиции. Лидерами рейтинга по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла превышает 95 из 100 возможных.

Третье место занимает Московская область (86,6 балла). На четвертое место поднялся Красноярский край (80 баллов), пятую позицию сохранил за собой Татарстан (79,4 балла). В целом, в первой десятке по составу произошло лишь одно изменение – Республика Башкортостан вытеснила Тюменскую область.

Эксперты отмечают, что лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития: высокие зарплаты, большая емкость рынка труда, низкая безработица.