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Большинство россиян помнит имя своего педагога начальных классов

Имя педагога, который встретил их на пороге школы в 1 классе, помнит подавляющее большинство россиян. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян (97%) помнит, как зовут их первого учителя. В комментариях множество тёплых воспоминаний: «Добрейшей души женщина!»; «Заботливая, в меру строгая, хорошо объясняла». Лишь 3% опрошенных сообщили, что забыли имя и отчество педагога, который встретил их в первом классе.

Женщины чаще мужчин помнят первую учительницу (98% против 96%). Чем выше доход россиян, тем больше среди них тех, кто не забыл своего педагога начальных классов: среди опрошенных, зарабатывающих менее 50 тыс. руб., первую учительницу помнят 96%, а среди тех, чья зарплата превышает 80 тыс. руб., – 99%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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