Ипотека на гаражи и машино-места в 2023 году: исследование Домклик Сбербанка

Аналитический центр Домклик Сбербанка изучил ипотечные сделки по приобретению гаражей и машино-мест и подготовил рейтинг субъектов РФ с наибольшим количеством выдач в 2023 году.

В каких регионах чаще всего покупают гаражи и машино-места

В 2023 году российские заемщики получили примерно 2,7 тыс. кредитов на гаражи и машино-места. Это на 66,4% больше, чем было выдано за январь-июль 2022 года.

Лидером по числу выданных кредитов на гаражи и машино-места стала Москва (23,8%). Вторую строчку заняла Московская область (9,7%). Далее, с небольшим отрывом, следует Свердловская область (9,6%). При этом Санкт-Петербург расположился лишь на седьмой позиции (3,8%).

Стоит отметить, что в топ-10 вошли не только крупнейшие, но и небольшие регионы страны – Приморский край (5-е место) и Алтайский край (10-е место).

Такой рост связан с укреплением спроса на ИЖС и загородную недвижимость. По сравнению с январем-июлем 2022 года, за аналогичный период 2023 года количество выдач ипотеки на ИЖС увеличилось в 4,9 раз, а загородную недвижимость — на 23%. Кроме того, благодаря расширению программы «Семейная ипотека» в 2023 году наблюдается большой приток заемщиков с детьми, которые зачастую являются владельцами транспортных средств, отмечают аналитики Домклик Сбербанка.

Эксперты также отмечают, что повышение спроса на гаражи также связано с общим усилением интереса населения к легковым автомобилям: по сообщениям агентства «Автостат», в первом полугодии 2023 года число проданных автомобилей выросло на 14% по сравнению с январем-июнем 2022 года.

Сколько стоят гаражи и машино-места и каковы параметры выданной ипотеки

В большинстве выделенных регионов стоимость гаражей и машино-мест различается незначительно. Объекты площадью 20 кв. м. в основном стоят около 1 млн руб., при этом наименьшая стоимость встречается в Краснодарском крае (800 тыс. рублей). Ярким исключением стала Москва, где объекты покупают за 2,7 млн руб. Примечательно, что столица возглавила рейтинг всех российских регионов по стоимости гаражей и машино-мест.

Как быстро окупаются гаражи и машино-места при сдаче в аренду в крупнейших регионах

Посредством сдачи в аренду вложения в гаражи и машино-места быстрее всего окупаются в Республике Татарстан (10 лет). Далее следует Свердловская область (12 лет). На третьей строчке оказался Санкт-Петербург (около 14 лет).

Доходы от сдачи гаражей и машино-мест в аренду медленнее всего покрывают стоимость покупки в таких регионах, как Ростовская область (22 года), Москва (21 лет) и Самарская область (19 лет).

Как можно видеть в таблице, продолжительность сроков окупаемости определяется разными факторами.

Во-первых, это стоимость гаража/машино-места. Например, короткий период окупаемости в Республике Татарстан и Свердловской области обусловлен ценой за объекты – практически самой низкой среди крупнейших регионов (900 тыс. – 1 млн руб.). Кроме того, причина длительного срока окупаемости в Москве кроется в самой высокой стоимости гаражей и машино-мест (2,7 млн руб.), которая превышает показатели других регионов в 2-3 раза.

Во-вторых, это арендная ставка. Так, в Санкт-Петербурге гаражи и машино-места быстро окупаются из-за дорогой аренды (7,7 тыс. руб.). В то же время продолжительная окупаемость в Ростовской и Самарской областях объясняется низкой арендной ставкой (4,2-4,5 тыс. руб.).

Отдельно стоит добавить, что в большинстве рассмотренных регионов стоимость ежемесячного платежа по ипотеке существенно превышает стоимость аренды. Так, например, в Краснодарском крае, Красноярском крае и в Самарской области величина ежемесячного платежа почти примерно в 2 раза превышает арендную ставку. В Москве также различие значительное – примерно в 1,5 раза.

Однако есть регионы, где стоимость аренды примерно равна ежемесячному платежу. К таким относятся Московская область и Свердловская область: ежемесячный платеж превышает арендную ставку примерно на 20%. В Республике Татарстан и вовсе средняя стоимость аренды оказалась выше платежа по ипотеке.