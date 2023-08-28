Сбер упростил нецелевой кредит под залог недвижимости

Теперь « Н ецелево й кредит под залог недвижимости» на Домклик можно получить, не предоставляя отчёта об оценке. Банк самостоятельно оценит квартиру, которая служит залогом по кредиту. Ранее отчёт был обязательным, теперь клиент экономит до четырёх дней на его изготовление и в среднем до 5000 рублей за услугу.

Нецелевой кредит — это удобный способ получить нужную сумму наличными на любые цели: банк не будет проверять, на что потрачены средства. При этом заёмщик остаётся собственником залоговой недвижимости и может распоряжаться ею по своему усмотрению.

Получить кредит под залог недвижимости на Домклик можно без подтверждения дохода и занятости. В том числе это могут сделать индивидуальные предприниматели, руководители и директора компаний, заместители руководителя, главные бухгалтеры и иные лица, имеющие право первой подписи финансовых документов предприятий с числом работников до 30 человек. Кредит также доступен собственникам предприятий малого бизнеса с долей владения более 5% и членам крестьянского (фермерского) хозяйства.

Для залога подходят квартира, жилой дом, апартаменты, земельный участок и гараж. Кредит выдаётся на срок от одного года до 20 лет. Максимальная сумма — 20 млн рублей, минимальная — 300 тыс. Первоначальный взнос не нужен.