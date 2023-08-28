9,43 тыс. рублей – средний размер микрозайма в июле

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,43 тыс. рублей. За прошедший месяц данный показатель немного вырос – на 2,7% (в июне 2023 года – 9,18 тыс. руб.). При этом стоит отметить, что данный рост отмечен на фоне сокращения количества выданных микрозаймов.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в июле 2023 года также немного вырос – на 3,9% (в июле 2022 года – 9,07 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в июле 2023 года зафиксирован в:

Москве (11,53 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (10,70 тыс. руб.),

Московской обл. (10,42 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (10,27 тыс. руб.),

Ростовской обл. (9,79 тыс. руб.).

По сравнению с предыдущим месяцем наибольшее увеличение среднего чека микрозайма продемонстрировали:

Архангельская обл. (+4,7%),

Удмуртская Республика (+4,6%),

Ленинградская обл. (+4,4%),

Новосибирская обл. (+4,3%),

Саратовская обл. (+3,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос чуть менее значительно – на 2,5% и 2,1% соответственно.

«Некоторый рост среднего чека микрозайма в последнее время отмечается на фоне сокращения выдачи микрозаймов, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом такое снижение выдачи во многом стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга (ПКР) микрофинансовые организациии, подобно банкам, делегируют более значительные суммы».