В Иркутской области теперь свыше полусотни предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда»

Сразу 3 организации подписали соглашение о вступлении в нацпроект «Производительность труда». Это ООО «Усолье Соль Трейд», занимающееся реализацией пищевой соли, компания «Деметра», специализирующаяся на выпуске пластиковых окон, и предприятие «Зеон», выпускающее персональные компьютеры и серверное оборудование. Таким образом, общее количество участников национального проекта в Иркутской области превысило полусотенный рубеж: теперь их 51.

«Изначальная установка на отраслевое разнообразие даёт результат: среди участников нацпроекта – производители из самых разных сфер, от металлургии и деревообработки до пищевой промышленности и фармацевтики, и предприятия торговли. Многие из них уже демонстрируют эффект от национального проекта в денежном выражении: к примеру, на Иркутском заводе тяжёлого машиностроения он составил свыше 65 миллионов рублей, на заводе «Байкальские минералы» — 33 миллиона, на производстве «Байкал полимер» — 12 миллионов. Список можно долго продолжать, по счастью, потому что каждое предприятие, участвующее в нацпроекте, завершает активную фазу с явным положительным эффектом», — говорит первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото А. Федорова

ООО «Усолье Соль Трейд» на рынке с 2009 года. География поставок готовой продукции —Иркутская и Амурская области, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края, Республика Саха (Якутия), Монголия. У предприятия складские мощности в Усолье-Сибирском, Улан-Удэ и Чите, а также обширный собственный автопарк.

ООО «Деметра» производит пластиковые изделия, используемые в строительстве, более 30 лет. В первую очередь, это окна и двери из ПВХ и алюминия, офисные перегородки, вентилируемые фасады зданий. Компания также оказывает услуги остекления балконов и лоджий, включая витражное.

ООО «Зеон» занимается оптово-розничной продажей компьютеров и комплектующих к ним, а также выпускает компьютеры и серверы под собственной торговой маркой. В ближайшем будущем планирует наладить выпуск «умных» девайсов, оргтехники и других компьютерных изделий.

Согласно рейтингу национального проекта «Производительность труда» за 2022 год, который формирует Минэкономразвития РФ на основании постоянных показателей предприятий-участников, Иркутская область входит в группу лидеров. Она с 2020 года включена в перечень субъектов РФ, реализующих мероприятия национального проекта «Производительность труда». Основная задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год.

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