Индекс букета к 1 сентября вырос за год в полтора раза

71% российских школьников планируют дарить букеты учителям на 1 сентября. Их родители в среднем по России потратят на цветы от 1000 до 5000 рублей, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе опроса*.

Абсолютное большинство россиян (87%) отмечают, что цены на цветы стали выше по сравнению с прошлым годом. Соотношение расходов на букеты к общим расходам на подготовку к школе оказалось самым высоким в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а самым низким - в Челябинске и Самаре, следует из индекса букета (соотношение стоимости сбора ребенка в школу к стоимости букетов цветов для учителей), который «Росгосстрах» и банк «Открытие» специально составили к началу учебного года.

19% россиян будут лично дарить букет классному руководителю, а каждый четвертый (23%) планирует преподнести цветы даже нескольким учителям. Еще 28% участвуют в покупке общего букета от всего класса. А 29% вообще не будут дарить цветы учителям на первое сентября. За год количество отказавшихся от данной традиции россиян выросло на 11%.

Каждый пятый респондент (21%) хорошо относится к традиции дарения цветов и преподносит букеты учителям каждый год. Еще 25% считают, что нужно благодарить учителей за их труд, правда отмечают, что расходы на розы и гладиолусы достаточно велики. 16% относятся к цветам для учителей на первое сентября равнодушно и дарят не каждый год. А 38% россиян считают это пустой тратой денег и предпочли бы отдать эти средства на благотворительность.

38% опрошенных планируют в этом году потратить на букет на первое сентября до 1000 рублей, еще 16% — от 1000 до 3000 рублей (в прошлом году таких было 25%), а каждый четвертый - от 3000 до 5000 рублей. 11% респондентов вообще не планируют тратить деньги и просто соберут цветы в собственном саду.

В среднем по стране индекс букета (соотношение стоимости букетов к началу учебного года и общих затрат на подготовку ребенка к школе) оказался равным 10,8 (во столько раз сборы обходятся дороже букетов). По сравнению с прошлым годом общероссийский индекс вырос на 3,6 пункта или в полтора раза. По регионам значения распределились следующим образом:

Краснодар - 4,9

Ростов-на-Дону - 5,5

Омск - 5,8

Екатеринбург - 5,8

Санкт-Петербург – 6

Нижний Новгород – 6

Уфа - 6,3

Казань - 6,3

Волгоград- 6,3

Красноярск - 6,3

Москва - 7,5

Пермь - 8,3

Челябинск - 10,6

Самара - 10,6

Воронеж - 10

Самыми популярными цветами для букета в честь первого сентября станут гладиолусы (20%), хризантемы (19%) и розы (13%). Еще 17% россиян соберут микс из разных цветов. 60% опрошенных планируют покупать букеты в школу днем или вечером 31 августа, а 25% — утром первого сентября.

* Репрезентативный опрос проведен в августе 2023 года среди 1272 россиян во всех федеральных округах РФ