Сервис «Максим» запустил аренду автомобиля с экипажем

На новый вид перевозок распространяется стандартная программа материальной защиты пассажиров и водителей «Максим-гарантия» в случае причинения вреда жизни и здоровью в дорожно-транспортных и других происшествиях во время выполнения заказов, в том числе по вине третьих лиц. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

Сумма выплат составляет до двух миллионов рублей на каждого пострадавшего.

— Новый закон о такси не предполагает переходного периода и не дает самозанятым водителям возможность заранее получить разрешения на деятельность такси. Для того чтобы не допустить транспортного коллапса и сохранить доступные цены, сервис юридически разделил поездки на два вида — легковое такси и аренда транспортного средства с экипажем. Это законная форма перевозок. Рассчитываем, что преимущества, которые есть у водителей с разрешениями на деятельность такси в виде низкой комиссии и приоритетов, будут поводом для других водителей выполнить необходимые действия и получить доступ к заказам по тарифу «Такси», — говорит Максим Шушарин, директор сервиса «Максим».

Напомним, что 1 сентября вступает в силу новый закон о такси. Теперь, наряду со «стандартными» документами для трудоустройства (паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, документ об образовании, водительское удостоверение), водитель обязан предоставить работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования.

По словам экспертов, проблема нового закона о такси в том, что, признавая самозанятых водителей полноправными участниками рынка, он предъявляет к ним ряд необоснованных и заведомо неисполнимых требований, которые при всем желании не позволят большинству получить разрешения и работать без формальных нарушений. В частности, возить пассажиров не смогут автомобилисты, у которых отсутствуют путевые листы, предрейсовый техосмотр, шашечки, фонарь на крыше и так далее.

По прогнозам экспертов рынка, всё это отразится на ценах. 31 июля компания "Максим" провела в Иркутске эксперимент и протестировала новый закон о такси и ограничила доступ к заказам водителям, которые не соответствовали требованиям нового закона. В результате, стоимость поездок в такси выросла многократно – до 750-1000 рублей из центра к «спальным районам» вместо привычных 250-350 рублей.