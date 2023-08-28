Спецтехника ИНК восстанавливает дамбу на месте размыва участка Байкало-Амурской магистрали в Бурятии

Спецтехника Иркутской нефтяной компании (ИНК) восстанавливает дамбу на месте размыва участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.

Работы по отсыпке 900-метровой дамбы через реку Холодная планируется завершить в течение дня. За время пребывания в зоне ЧС спецтехника ИНК перевезла около 10 тысяч кубометров грунта для восстановления гидросооружения, а также железнодорожного полотна, где работы завершились ранее.

Всего на месте работает 23 единицы техники ИНК — самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. Также на восстановительных работах задействованы 47 сотрудников компании. Для обеспечения комфортного пребывания людей в зону ЧС направлены жилые вагончики, склад-столовая, баня, дизельная электростанция. Часть техники прибыла в Северобайкальск по железной дороге, остальные машины шли своим ходом.

Режим ЧС регионального характера действует в Бурятии с 20 августа. Днем ранее из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в Северобайкальском регионе река Холодная вышла из берегов, подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск – Холодная. В результате было повреждено полотно протяженностью 1000 метров. В восстановительных работах принимают участие местные администрации, подрядные организации, структурные подразделения Восточно-Сибирской железной дороги. В настоящее время транспортное сообщение на участке возобновлено, поезда идут по расписанию.