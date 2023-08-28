Банк «Открытие» повысил ставки по краткосрочным расходно-пополняемым вкладам

Банк «Открытие» увеличил до 8,5% годовых доходность для розничных клиентов по рублевым вкладам с возможностью пополнения и снятия средств на срок 3 месяца.

Максимальная доходность по трехмесячным вкладам «Активное пополнение» и «Свободное управление» при получении процентов в конце срока повысилась до 8,5% годовых.

По вкладу «Свободное управление» предусмотрено пополнение и снятие средств в течение всего срока действия договора. На вклад «Активное пополнение» клиенты могут вносить средства в любой момент.

Также с 1 сентября максимальная ставка по накопительному счету «Копилка» повышается до 11% годовых.

Вклады и накопительные счета можно открыть как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия».

Более подробно с условиями сберегательных продуктов можно ознакомиться на сайте банка.