Новости

Банк «Открытие» повысил ставки по краткосрочным расходно-пополняемым вкладам

Банк «Открытие» увеличил до 8,5% годовых доходность для розничных клиентов по рублевым вкладам с возможностью пополнения и снятия средств на срок 3 месяца.

Максимальная доходность по трехмесячным вкладам «Активное пополнение» и «Свободное управление» при получении процентов в конце срока повысилась до 8,5% годовых.

По вкладу «Свободное управление» предусмотрено пополнение и снятие средств в течение всего срока действия договора. На вклад «Активное пополнение» клиенты могут вносить средства в любой момент.

Также с 1 сентября максимальная ставка по накопительному счету «Копилка» повышается до 11% годовых.

Вклады и накопительные счета можно открыть как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия».

Более подробно с условиями сберегательных продуктов можно ознакомиться на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Отели 5*: нужны ли они Иркутску?
Реконструкцию здания «Востсибугля» начали в Иркутске
5* в Иркутске. Как премиум-отели изменят жизнь региона
«Сегодня турист едет мимо Иркутска»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес