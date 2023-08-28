Новый жилой комплекс площадью 14,2 тыс. квадратных метров начнут строить в Шелехове

Комплекс будет реализован в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Это означает, что вместе с жильём будут строить объекты социального и культурного назначения.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Как сообщил министр строительства Иркутской области Александр Галкин во время посещения территории, завершить работы планируется в 2027 году. Новый жилой комплекс появится в 3-м микрорайоне Западного жилого района Шелехова – именно в этом районе постановлением администрации Шелеховского городского поселения принято решение о КРТ на участке общей площадью 2,2 гектара.

Как уточнил Александр Галкин, разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса уже выдано.

– Общая площадь территории под комплексное развитие – 67,9 гектара. Градостроительный потенциал – 149,4 тысячи кв. метров жилья, – уточнил Александр Галкин.

Также документами территориального планирования предусматривается строительство объектов социально-культурного значения, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Так, в рамках договора между администрацией Шелеховского муниципального района и благотворительной организацией Фонд «Центр социальных программ» в 2023 году начато строительство Школы спортивных единоборств. Кроме того, администрацией Шелеховского муниципального района курируется подготовка проектной документации на строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест.

Разработан проект реконструкции участка магистральной тепловой сети с учетом увеличения пропускной способности. Проектом предусматривается реконструкция магистральной тепловой сети общей протяженностью более двух тысяч метров.

Финансирование объектов планируется в рамках федеральной программы «Стимул».

– Федеральная программа «Стимул» позволяет в прямом смысле стимулировать строительства жилья и развитие территорий. Одним из преимуществ программы является возможность компенсации затрат для застройщиков, а также возможность для муниципалитетов реконструировать и строить объекты инженерной инфраструктуры, создавать готовые площадки для строительства, где все предусмотрено и рассчитано. Эта программа важна для муниципалитетов из-за низкой ставки софинансирования, она позволяет комплексно развивать территорию, где на старте понимаешь сколько будет построено жилья, какое количество социальных объектов необходимо для жителей, а также предусмотрена вся инженерная инфраструктура, – подчеркнул Председатель думы Шелеховского района Федор Саломатов.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области принято семь решений о КРТ: по одной площадке находятся в Усолье-Сибирское, Нижнеудинске, Шелехове и Усть-Куте, три площадки – в Братске. В реализации КРТ Усолья-Сибирского решено реализовать программу переселения из аварийного и ветхого жилья. Строительство нового дома позволит расселить аварийные дома, а на освободившейся части площадки можно дополнительно построить жилые дома. Проект КРТ в Уcть-Куте связан с Иркутским заводом полимеров: жилой микрорайон рассчитан на приезд в город новых специалистов. В Братске проект связан с РУСАЛом и запланированной реконструкцией БрАЗа.