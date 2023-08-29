«Речь о стагнации пока не идёт». Банкиры – о перспективах рынка ипотеки

Что проиcходит на рынке ипотеки после того, как 15 августа Центробанк резко повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%? Является ли уровень ставок 13-15% на вторичном рынке заградительным? Насколько сильно упал спрос? И что будет дальше? Об этом SIA.RU рассказали эксперты.

Рекордный спрос на «старую» ипотеку

Крупные банки провели раунд повышения ставок по большинству кредитов уже на первой неделе после решения Центробанка. Однако по ипотеке кредитные организации дали заёмщикам неделю для оформления заявок по «старым» условиям.

В ВТБ, например, это правило действовало вплоть до 21 августа. Затем банк скорректировал ставки на 2 п.п. по базовым программам. При этом условия льготных кредитов, как сообщили в пресс-службе ВТБ, не изменились – по ипотеке с господдержкой кредит можно оформить по ставке от 7,3%, в рамках семейной и IT-ипотеки — от 4,3% и от 4% соответственно, дальневосточной ипотеки — от 1,5%. Банк сохранил без изменений и другие условия, которые не относятся к ставке – например, минимальные требования к уровню первого взноса (от 10%).

Сбер также пошел навстречу клиентам, сохранив ставки по ипотеке на неизменном уровне максимально долго.

– Все клиенты, подавшие заявки и получившие одобрение до 21 августа включительно, могут оформить ипотеку по прежним ставкам в течение 90 дней с момента одобрения, – сообщили в пресс-службе банка. – Банк сохранил срок действия одобрения без изменений, чтобы клиенты могли комфортно и без спешки выйти на сделку. При этом Сбер заранее предупредил клиентов и сообщил заблаговременно, что с 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на 2 п.п., чтобы клиенты могли взять ипотеку по более низким ставкам. Ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются.

Безусловно, ожидание повышения ставок отразилось на спросе клиентов, которые стремились зафиксировать для себя прежние условия. Заёмщики, ранее откладывавшие крупные покупки, предпочли больше не ждать. Так, в период с 15 по 22 августа в ВТБ зафиксировали рекордное количество заявок, в Иркутской области спрос увеличился на 27%. После корректировки условий спрос на ипотеку вернулся к традиционным значениям.

Вторичка под давлением, фокус на льготные программы

Новая ставка ЦБ ожидаемо привела к удорожанию жилищных кредитов на вторичном рынке до 13-15%, что может вызвать переток покупателей в сегмент новостроек, где почти все сделки заключаются с использованием льготной ипотеки. Покупателю будет гораздо выгоднее приобрести новостройку под 5–8% годовых. Банкиры уверены, что cпрос и предложение на рынке вторичного жилья снизятся, а многие покупатели займут выжидательную позицию.

– С учетом новых ставок, суммы одобрения по ипотечному кредиту будут ниже, а нагрузка на бюджет семьи выше, – прокомментировали в банках.

Льготные кредиты для покупки новостроек всегда были чуть дешевле, чем на готовое жилье, но в последнее время эта разница становится всё существеннее, говорят эксперты. Основным финансовым инструментом для покупки жилья в ближайшее время станут именно льготные ипотечные программы.

– Понимая их социальную значимость, ПСБ снизил ставки по программам с господдержкой для клиентов, которые решили не откладывать покупку квартиры на долгий срок, – сообщили в банке. – Так, минимальная ставка 4,4% годовых действует по ипотеке для IT-специалистов, по семейной ипотеке ставка составит от 5%, по обновленной ипотеке с господдержкой (госпрограмма-2020) – 7,6% годовых. Ранее оформленный кредит также можно рефинансировать по ставке от 5% годовых по программе «Рефинансирование. Семейная ипотека». Улучшение условий по льготным программам позволит сохранить позитивную динамику рынка ипотечного кредитования. Льготная ипотека останется драйвером ипотечного рынка и будет способствовать развитию жилищной инфраструктуры и строительной отрасли в целом.

В Альфа-Банке уверены, что основным драйвером рынка будет семейная ипотека и ипотека с господдержкой. Тем более, что в настоящее время у застройщиков можно купить и готовые квартиры. Хотя льготные программы ограничены лимитом кредитования, как, например, в семейной ипотеке – 6 млн в регионах и 12 млн в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Альфа-Банк нашёл решение и предложил ипотеку с суперлимитом.

– В рамках этой программы возможно оформить льготные программы ипотечного кредитования до 15 млн руб. в регионах и 30 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, ставка рассчитывается как комбинированная между льготной и рыночной, – пояснили в банке.

Что дальше?

Оценить дальнейшую динамику рынка ипотечного кредитования в новых условиях сложно, пока для заемщиков сохраняются «прежние» условия в рамках ранее одобренных решений, подчеркивают в ВТБ. При этом уже точно можно говорить о перетоке части спроса с традиционно «высокого» четвертого квартала на август и сентябрь.

По мнению управляющего Альфа-Банка в Иркутской области Татьяны Полевач, речь о стагнации ипотечного рынка пока не идёт.

– Множество субсидированных программ, льготные ставки и специальные предложения, сертификаты, материнский капитал и субсидии, предоставляемые государством – все эти инструменты не дадут рынку остановиться, – отмечает она. – Спрос, однозначно, переместится в сторону новостроек, эту тенденцию мы наблюдаем в течение последних лет, и именно в этой области продолжится жизнь ипотечного кредитования.

Между тем, добавляет она, необходимо понимать, что первичный рынок жилья напрямую зависит от вторичного – многим семьям сейчас для покупки новой квартиры у застройщика, нужно продать свою старую квартиру. Соответственно, после этапа привыкания к новым реалиям и новым ставкам, начнется следующий – выход на сделку на вторичном рынке.

– Возможно, где-то придется пересматривать свои желания, снижать планку к отделке или ремонту, идти на определенный компромисс, но, учитывая обилие сертификатов, льгот, комбинированных программ с застройщиками и программ с господдержкой, ипотечный рынок будет развиваться и кредитование продолжится, – резюмирует Татьяна Полевач.