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Объем жилищного строительства в Иркутской области вырос на 19% в январе-июле

И составил 883,2 тыс. кв. метров. За январь-июль сдано под ключ 9 853 квартиры (в январе-июле 2022 года – 7 882). Данные приводит Иркутскстат.

В сельской местности введено 56% всего жилья (на 25% больше, чем в январе-июле прошлого года). В городской местности прирост составил 13%. Основная доля введѐнной площади (73%) приходится на индивидуальных застройщиков, при этом в текущем году активизировались и организации – объем построенного ими жилья увеличился на 26%.

Сдача жилья в эксплуатацию осуществлялась во всех городских округах и муниципальных районах, кроме Мамско-Чуйского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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