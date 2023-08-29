Акции ОАК выросли за день на 43%. Что это значит?

В понедельник акции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и ПАО «Яковлев» (ранее ПАО «Корпорация «Иркут»), которые занимаются производством и обслуживанием авиационной техники гражданского и военного назначения, вошли в топ-10 лидеров роста на российском рынке, а также в топ-10 по оборотам. Рост бумаг ОАК составил 43,7%, а ПАО «Яковлев» – 19,7%.

По мнению экспертов БКС Мир инвестиций, драйвером роста котировок могла послужить публикация новости от Интерфакс о том, что власти РФ прорабатывают возможность выделения из Фонда национального благосостояния более 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома. Большую часть этой суммы, порядка 410 млрд руб., могут выделить на долгосрочную (до 2030 г.) программу обновления парка самолетов и вертолетов.

– Несмотря на новостные драйверы, набранный акциями ОАК и ПАО «Яковлев» рост выглядит избыточным, а текущая оценка — уже достаточно высокой. Таким образом, часть достигнутого роста акций, вероятно, имеет спекулятивный характер и риски резкого обвала котировок весьма значительны, – подчеркивают эксперт БКС.