Фонд кино выступил против пиратских показов зарубежных фильмов

В незаконном прокате сенаторы видят репутационные риски и опасность для духовно-нравственных ценностей россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на официальный ответ ФК.

Фонд кино выступает против любых механизмов легализации пиратских показов зарубежных блокбастеров в российских кинотеатрах, говорится в официальном ответе организации на предложение первого замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына.

«Реализация любых механизмов легализации показа аудиовизуального контента без согласия правообладателей («пиратства») формирует дополнительные правовые и репутационные риски, на текущий момент представляется нецелесообразной, а также несет риск обеспечения доступа на территорию РФ контента, противоречащего основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – говорится в документе за подписью исполнительного директора Фонда кино Федора Соснова.

Напомним, что ранее иркутский кинотеатр New Cinema выиграл суд с Universal Pictures из-за проката «Бэтмена». 11 октября 2022 года Арбитражный суд Москвы принял решение полностью удовлетворить иск иркутского кинотеатра к ООО «Юниверсал Пикчерс Интернэшнл» (ЮПИ).