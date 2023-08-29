Марина Седых вошла в двадцатку самых богатых женщин России

Состояние генерального директора «ИНК-Капитал» Марины Седых оценивают в 425 млн долларов. Такие данные приводит Forbes.

Это соответствует 18-му месту в списке.

Марина Седых работала юристом нескольких предприятий, в том числе главным специалистом по правовым вопросам в «Востсибнефтегазгеологии». В 2000 году Седых стала генеральным директором Иркутской нефтяной компании (ИНК). За 22 года компания выросла в одного из крупнейших независимых производителей нефти и газа в России с добычей около 8,6 млн т нефти в год. Сейчас Марина Седых – генеральный директор холдинга «ИНК-Капитал», головной компании ИНК и аффилированных с ней структур.

Самой богатой женщиной в России признана Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries (7 млрд долларов), второе место за владелицей 20% акций «Фосагро» Татьяной Литвиненко (2,8 млрд долларов), на третьей строчке – Варвара Скоч с 15% холдинга USM (2,5 млрд долларов).

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников превысило 15 тыс. чел.