Марина Седых вошла в двадцатку самых богатых женщин России

Состояние генерального директора «ИНК-Капитал» Марины Седых оценивают в 425 млн долларов. Такие данные приводит Forbes.
Это соответствует 18-му месту в списке.
Марина Седых работала юристом нескольких предприятий, в том числе главным специалистом по правовым вопросам в «Востсибнефтегазгеологии». В 2000 году Седых стала генеральным директором Иркутской нефтяной компании (ИНК). За 22 года компания выросла в одного из крупнейших независимых производителей нефти и газа в России с добычей около 8,6 млн т нефти в год. Сейчас Марина Седых – генеральный директор холдинга «ИНК-Капитал», головной компании ИНК и аффилированных с ней структур.
Самой богатой женщиной в России признана Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries (7 млрд долларов), второе место за владелицей 20% акций «Фосагро» Татьяной Литвиненко (2,8 млрд долларов), на третьей строчке – Варвара Скоч с 15% холдинга USM (2,5 млрд долларов).