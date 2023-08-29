Майнинг могут приравнять к отрасли промышленности

Инициативу выдвинули представители BitRiver. Об этом узнали «Известий».

Добычу криптовалют следует признать экономической деятельностью и установить для подобных предприятий промышленный код ОКВЭД. С таким предложением крупнейший игрок рынка РФ оператор центров обработки данных BitRiver обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

ОКВЭД – это код деятельности, который ИП или компания выбирает при регистрации. От него зависит в том числе необходимость получения лицензии, тариф страховых взносов, возможность получения льгот от государства.

Например, такую деятельность можно включить в раздел классификатора «Обрабатывающие производства», добавив туда дополнительную группировку, считает директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.

Напомним, что с начала криптобума энергетики Приангарья подали в суд полторы тысячи исков на «серых» майнеров. За пять лет они подали 1491 иск на предприимчивых иркутян. В большинстве случаев жители размещают спецтехнику в частных домах, гаражах, на чердаках, балконах, в подвалах многоквартирных домов и других подсобных помещениях. Все это приводит к печальным последствиям: из-за сверхнагрузки на бытовые сети случаются перепады напряжения, отключения света, а порой и пожары с гибелью людей.