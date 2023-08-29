Более 515 тысяч подержанных машин приобрели сибиряки за 7 месяцев

В июле лидерами роста продаж среди автомобилей с пробегом оказались японские автомобили. Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали результаты продаж автомобилей с пробегом за 7 месяцев 2023 года на рынке СФО.

В июле 2023 года сибиряки приобрели 83 192 подержанных машины - это на 2% больше, чем месяцем ранее, но на 18% больше июля 2022 года. Всего за семь месяцев этого года новых владельцев нашли 515 469 авто с пробегом по сравнению с 409 682 авто за аналогичный период прошлого года (вторичный рынок вырос на 21%).

При этом июль отличился тем, что активнее других росли продажи японских марок: Lexus (+11%), Suzuki и Infiniti (приросли по +9%). Катализатором краткосрочного расширения бизнеса стали новые ограничения Страны Восходящего солнца по отношению к нашему рынку, вступившие в силу 9 августа. В то же время продажи Hyundai, Chevrolet, Renault немного снизились.

В июле лидерами продаж, как и месяцем ранее, остались марки Toyota (24 072 авто), Lada (10 773 а/м), Honda (8 795), Nissan (7 751), Mazda (3 244 авто), но лидеры по динамике роста сменились.

Во второй летний месяц к привычным факторам влияния (колебания курса валют, дефицит качественных машин и сложности с логистикой) добавилась очередная порция санкций от Японии, которая во второй половине лета объявила о том, что с 9 августа запрещает экспорт в Россию любых автомобилей с двигателем больше 1,9 литра, а также всех машин с гибридными силовыми установками и минивэнов, включая кэй-кары. И все, кто планировал приобретение таких машин в будущем или просто строил именно на них бизнес, постарались успеть привезти и реализовать их как можно в большем количестве.

Так, активнее других выросло количество сделок по самым дорогим в нашей стране «японцам» – машинам марки Lexus. В июле новых владельцев обрели 1 671 автомобиль (+11% к июню). Как и в прежние времена, наибольшей популярностью пользовался среднеразмерный кроссовер Lexus RX – 842 а/м. Родственная Lexus марка Toyota по-прежнему занимает первое место по продажам в абсолютном зачете брендов. В июле было реализовано 24 072 этих автомобилей (+4%). В этой «фамилии» тоже годами не меняется лидер – это Toyota Corolla (4 571 машина; +5%).

Любимые многими и в нашей стране, и во всем мире автомобили марки Honda приросли в июле в объеме продаж на 5% – до 8 795 машин. В общем зачете популярных марок вторичного рынка это позволило бренду сохранить за собой третье место. И это при том, что на рынке новых автомобилей Honda в последний раз была у нас в десятке лучших уже более десяти лет назад. Бестселлером Honda, представленной более чем сорока моделями, продолжает оставаться хэтчбек Fit (1 888 а/м; +0,3%). В прошлом несколько лет подряд он продавался у нас официально под именем Jazz.

Европейские марки Citroen (153 авто, +24%), Volvo (161 авто, +14%), Land Rover (321 авто, +10%), Peugeot (318 авто, +10%) также отметились хорошим ростом продаж. Из «корейцев» вырасти удалось лишь маркам Ssangyong – на +7%, до 188 автомобилей и KIA (2 542, +1%).

При этом в абсолютном зачете марок в июле продолжала лидировать Toyota. По ней на рынке состоялось 24 072 сделки. Динамика оказалась во втором месяце лета в районе 4%. Практически такая же динамика с продажами у Mazda (3 244 машины, +4%). Несколько большую динамику – в районе +5% - продемонстрировали Nissan (7 751), Honda (8 795). Положительной динамикой отличились японские Suzuki (1 055 авто, +9%) и Mitsubishi (2 698 авто, +3%), а также Subaru (1 937 авто, +2%).

В то же время в июле нашлось сразу несколько марок, продажи которых незначительно, но сократились. Это LADA (10 773 авто, - 3%), Hyundai (2 749, – 2%), Chevrolet (1 484, -2%), Mercedes-Benz (1 059; -10%), Renault ( 1 318, -4%), BMW (1 214, -3%). В абсолютных цифрах их падение относительно июня попадает скорее в область погрешности, чем означает начало какого-то переломного тренда.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

«В целом динамика объемов бизнеса сегодня остается разнонаправленной. С одной стороны, продолжающийся рост цен на новые машины заставляет все большее число автомобилистов выбирать подержанный товар и нести деньги именно в этот сегмент авторитейла. С другой – скачки курса рубля и все новые порции санкций тормозят все сферы бизнеса, включая перепродажу машин с пробегом. Так или иначе, но август едва ли станет тем месяцем, который каким-либо серьезным образом изменит этот рынок».