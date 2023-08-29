Банки и дистрибьюторы запускают совместные программы финансирования склада дилерской сети

В корпоративном направлении банки стараются сегодня помочь изменившемуся авторынку. Каждый день в России появляются новые, ранее неизвестные, марки. В первую очередь это касается китайских автопроизводителей. Как только им удается отладить логистику, происходит взрывной рост продаж. Для такой дистрибьюции требуются особые продукты, в том числе поддержание складов дилеров.

В этом направлении недавно расширили финансовое сотрудничество «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и ООО «КАИ РУС», запустив программу финансирования склада для дилерской сети автопроизводителя. По условиям программы банк приобретает права требования у дистрибьютора к его официальным дилерам и предоставляет дилерам отсрочку платежа на поставляемые транспортные средства под залог приобретаемой автотехники. При этом постановка и снятие залога проводится за один рабочий день, а оплата дистрибьютору – в день отгрузки. Банк также уже является участником розничной федеральной программы автокредитования на покупку китайских автомобилей KAIYI, выпускаемых на калининградском заводе АВТОТОР.

Используя целевое финансирование, дилеры могут эффективнее планировать поставки автомобилей и снизить риски кассового разрыва. Для них предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга – в конце срока с возможностью досрочного погашения. Обязательство страховать склад и предоставлять банковскую гарантию при этом отсутствуют.

Новая программа позволит дилерам увеличить объемы реализации автомобилей и повысить оборачиваемость капитала. Получить такое финансирование легче и дешевле, чем по нецелевым займам, так как предоставляется обеспечительный залог автомобилей VIN by VIN. Программы финансирования склада также используют сегодня такие автопроизводители, как ГАЗ, КАМАЗ, Chery, JAC Motors и пр.