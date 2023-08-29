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Реконструкция насосной станции в Октябрьском округе Иркутска близится к завершению

Общий объем инвестиций в проект составит 68 млн рублей.

Энергохолдинг Эн+ завершает подготовку тепловых сетей и инженерных сооружений к предстоящему отопительному сезону. В Октябрьском округе Иркутска идет реконструкция перекачивающей насосной станции в районе пересечения улиц Трилиссера и Депутатская, с ее помощью обеспечивается отопление и горячее водоснабжение более 380 зданий.

К работам специалисты приступили в начале июня, они завершены уже на 85%. Отработавшие свой срок насосы заменили на шесть современных агрегатов. Новое оборудование будет работать в автоматическом режиме, реагируя на все изменения. Системы управления будут самостоятельно принимать решение о включении или отключении дополнительного насосного оборудования. Это позволит поддерживать необходимые параметры и снизить вероятность возникновения дефектов. Вся информация о работе оборудования будет выведена в онлайн-режиме на видеостену главного щита управления тепловыми сетями Иркутска. Новое оборудование практические бесшумное и не будет доставлять дискомфорт жителям ближайших домов.

Помимо этого, в рамках реконструкции проходит замена строительных конструкций, силовых и контрольных кабелей, трубопровода и тепловой изоляции. Завершить все работы планируют к началу сентября. В целом, реконструкция позволит повысить качество и надежность тепло- и горячего водоснабжения в этом районе города.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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