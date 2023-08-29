Если высшее образование, то ИТ, медицина или юриспруденция

Самым предпочтительным вариантом специализации высшего образования для детей и внуков жители СФО назвали программирование и ИТ-технологии, медицину и юриспруденцию. Большинство сибиряков считают, что высшее образование должно быть платным или бесплатным на выбор, а качество вуза важнее его географии. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь», к Дню знаний 1 сентября.

Полученное высшее образование пригодилось 42% респондентов (27% скорее пригодилось, они используют в работе полученные в вузе навыки, 15% однозначно пригодилось, они работают по специальности диплома). 19% заявили, что высшее образование им однозначно не пригодилось, поскольку они работают в совершенно другой сфере. 2% не пригодилось первое высшее образование и они получали второе. Не имеют высшего образования 32%. Еще 5% получают высшее образование сейчас или планируют поступать в вузы.

Отвечая на открытый вопрос о наиболее предпочтительном варианте высшего образования для своих детей или внуков (можно было давать более одного варианта ответа), 36% выбрали программирование и ИТ-технологии, 24% медицину и биологию, 21% юриспруденцию, 16% банковское дело. Сферу строительства лучшим вариантом высшего образования для детей и внуков назвали 17%, производство – 16%, бухгалтерию и финансы – 12%, продажи и предпринимательство 14%, транспорт и логистику – 8%, педагогику и психологию – 7%, математику, физику, химию 5%. Военные специальности, маркетинг, рекламу и РR – по 7%. Гуманитарные науки и творческие специальности в качестве возможного высшего образования для своих потомков привлекают лишь 6% опрошенных. 14% родителей оставляют выбор будущей профессии полностью за самим ребенком.

Отвечая на вопрос, где сейчас лучше получать высшее образование с точки зрения географии, 53% отметили, что уровень конкретного вуза важнее города и страны, где он расположен. 13% опрошенных считают лучшими местами для получения высшего образования Москву или Санкт-Петербург, 25% – свой регион России. Около 9% хотели бы получать высшее образование за границей.

43% не готовы платить за свое высшее образование и образование своих детей или внуков, и предпочитают бюджетные места. 26% согласны потратить на образование не более 100 тысяч рублей за учебный год, 18% – 100-150 тысяч рублей, 8% – 150-300 тысяч рублей, 5% – от 300 тысяч рублей и выше за учебный год.

* Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 14-21 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тысяч человек.