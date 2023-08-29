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40% компаний Иркутска применяют в своей практике джоб-оферы

Job offer применяют в рекрутинге 4 из 10 компаний Иркутска. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители работодателей и экономически активные граждане из города.

42% компаний Иркутска применяют в своей практике job offer — письменный документ или электронное письмо, содержащее ключевые условия предлагаемой работы: в 19% компаний джоб-оферы получают все кандидаты, в 23% — некоторые категории персонала. Судя по комментариям, чаще всего job offer высылают топ- и мидл-менеджерам, инженерно-техническим работникам, IT-специалистам и офисным сотрудникам.

Опрос представителей экономически активного населения показал, что 37% получали офер от работодателя. Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто сталкивался с подобным документом при трудоустройстве. Количество опрошенных, получавших оферы, растет с увеличением уровня доходов: среди иркутян с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц их больше всего (44%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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