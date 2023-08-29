Каждый пятый предприниматель тратит на отдых более 300 тыс. рублей

Большинство бизнесменов (70%) предпочитают вкладываться в досуг – экскурсии, гиды, прогулки на воде и поездки в соседние города. Больше половины линейных сотрудников тратят на отдых менее 50 тысяч рублей. При этом специалисты и руководители чаще всего расходуют от 50 до 100 тысяч рублей, следует из опроса* бизнес-клуба «Атланты» и исследовательского центра Зарплаты.ру.

Каждый четвертый респондент отметил, что у него нет потребности откладывать на отпуск заранее. У 21% есть необходимость копить на отдых до полугода, а 18% – успевают отложить деньги за 1-3 месяца. Каждый третий линейный сотрудник начинает копить на отпуск сразу же, как возвращается из предыдущего. Среди специалистов так поступает каждый пятый, а среди руководителей и владельцев – только 11% и 7% соответственно.

«В основном сотрудники возвращаются из отпуска отдохнувшими и готовыми к новым задачам. Каждый пятый руководитель чувствует себя после отдыха более мотивированными на усердную работу. Каждый третий предприниматель не замечает никаких изменений. Это не удивительно, потому что владельцы часто вовлекаются в рабочие процессы даже в отпуске», – рассказала Олеся Сивач, CEO бизнес-клуба «Атланты».

Отпускные большинство респондентов тратят на еду (65%) и экскурсии (59%). Больше половины опрошенных (56%) арендуют на эти деньги жилье на отдыхе. При этом руководители чаще всех покупают сувениры и подарки (57%), а владельцы компаний больше остальных проводят время на шопинге и в спа (65 и 40% соответственно). Самая непопулярная статья расходов для сотрудников всех должностей – это аренда транспорта: только 15% опрошенных тратятся на это. Интересно, что петербуржцы и новосибирцы чаще остальных выбирают экскурсии в качестве досуга, а краснодарцы не экономят на шопинге и ресторанах.

* В опросе приняли участие 2220 россиян в возрасте 25-55 лет из городов с населением от 1 млн человек. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в августе 2023 года.