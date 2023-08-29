В конце 2023 года цены на жильё могут достичь уровня 2021 года, если не будет ЧП

«Инвестировать в недвижимость можно как во время подъёма рынка, так и во время его снижения. Главное — найти точки входа на рынок. Если инвестор умеет искать интересные предложения для вложений, то время, когда инвестировать не имеет значения», считает инвестор Валерий Летенков. Он рассказал о том, насколько сейчас удачный момент для инвестиций в квадратные метры.

Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы»:

— Объём средств, которые необходимы для инвестиций, зависит от схемы, выбранной инвестором. В Москве минимальная сумма для вложения в новостройки с циклом для перепродажи 2 года сейчас составляет 2 млн рублей.

Возврат средств при покупке жилья по рыночной цене для сдачи в аренду составит около 20 лет. Перепродажа объектов — приносит обычно от 10 до 20% годовых.

Если инвестор является профессионалом, то ему не важны параметры квартиры. Это может быть первичка, вторичка, загородка или что-то другое. Главное, чтоб инвестор видел потенциал помещения. При этом, конечно, у каждого типа недвижимости есть свои особенности. Например, первые этажи уходят сложнее, чем квартиры на более высоких этажах, квартиры с изолированными комнатами популярнее, чем со смежными, однокомнатные квартиры уходят быстрее, чем многокомнатные, квартиры с балконом продаются быстрее, чем без балкона, квартиры на втором этаже с видом на козырёк продаются сложнее, чем квартиры на втором этаже без козырька.

Арендный сценарий инвестирования имеет нюансы. Например, если при арендном сценарии не пользоваться ипотекой, то вход будет дороже. Однако если брать ипотеку, то здесь возникают риски, так как арендный поток нестабилен. Поэтому надеяться на то, что один арендный объект будет отбиваться без подстраховок достаточно опасно.

Схема купи-продай более быстрая. Так, цикл обычно составляет от полугода до года.

Сейчас дешёвые объекты, которые были выставлены на продажу в 2022 — начале 2023 года раскуплены. В связи с этим средняя стоимость предложения в столице растёт. В целом если больших потрясений не будет, то к концу 2023 года цены выйдут на уровень конца 2021 года.