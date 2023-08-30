От подвала – к модным бутикам. Как Кристина Скобина превратила хобби в устойчивый ювелирный бренд

На интервью с Газетой Дело дизайнер и основатель ювелирного бренда Sophia Кристина Скобина приехала на «Харлее». Целеустремленная, решительная, готовая к новому – и при этом тонко чувствующая, она, кажется, сочетает несочетаемое. В этом, по словам предпринимательницы, и есть залог успешного ювелирного бизнеса: внутренний художник творит, технолог – заставляет «воздушные замки» летать, а коммерсант находит покупателя. Своим опытом Кристина поделилась в рубрике «Свое дело».

Из подвала – в массы

Как многие маленькие девочки, в детстве Кристина плела из бисера и ленточек, лепила из пластилина. Еще тогда мамины подруги высоко оценили мастерство будущего ювелира. После школы – профильное образование, станки, материалы…

«Создание своего дела происходило органично: постепенно решались задачи с юридическим оформлением, кадровой политикой. Всё было очень плавно, и невозможно сказать, что решение принято в один день. Работы в найме у меня не случилось. На стажировке поняла: комфортной для себя среды, атмосферы и продукта мне не найти», – говорит она.

Набор сотрудников в мастерскую Кристина начала сразу после учебы. Как водится, они приходили из круга знакомых и однокурсников. «Самый-самый старт был в подвале родительского дома. Когда я приобрела профессиональное оборудование, с соответствующим шумом, запахом, поняла, что пора искать арендное помещение. Это был первый этаж жилого дома, где обычно открывают маленькие магазины и студии йоги. Позже мы выросли – и пошли другие площади», – добавляет ювелир.

Сначала аудитория расширялась исключительно через сарафанное радио. Мощным стартом для команды стала выставка в галерее «Revoлюция». Именно 2014 год Кристина называет началом бренда Sophia. «Тогда мы с друзьями клеили рамки, вырезали манекены, сами изготавливали торговые стойки и декор. Чья-то мама делала для нас кейтеринг. В общем, это было очень трогательно и наивно. В день презентации у нас скупили все украшения. Команда была в восторге, и только я сидела мрачная за кофе и думала: «А на заявки из интернета что мы будем продавать?», – вспоминает она.

Художник, технолог, коммерсант

Как признается ювелир, старт ее дела – история не уникальная. Гораздо интереснее, что происходит с бизнесом дальше. Многое: отклики, обратная связь, оффлайн, онлайн – корректирует мировоззрение автора. «Лукавством было бы говорить, что я занимаюсь искусством. Искусство может лежать в столе годами и никогда не быть востребованным. Хороший дизайнер – это всегда триединство. Художник – занимается творчеством – он видит картину будущего и контекст настоящего. Технолог – заставит «воздушные замки» летать и объяснит всем, за счет чего. Коммерсант – найдет своего обожателя и покупателя», – говорит Кристина.

Пересесть со «станка» за документы, как и любому творческому человеку, ей было тяжело. За верстаком – просто и понятно, а с покупателем – сложно: там нормативная база, договор, юрист, бухгалтер на аутсорсинге… Но со временем работа с клиентами превращается в отдельное искусство. «Здесь дело в перестройке своего восприятия», – признается мастер.

Важной вехой в развитии компании Кристина считает первый опыт на международной арене, когда бренд заметили и пригласили на казахскую и московскую недели моды. Понятно, что тогда никто не предоставлял грантов или специальных условий, но для маленькой мастерской в составе семи человек это было значительно. «Безусловно, есть такой аспект, как непонимание серьезности того, что ты делаешь, но это упирается в личность автора: если человек горит, если он энергичен, то скоро он добьется результата. Но даже до этого, сила убежденности – подкупает. Все охотно участвуют в проектах, все придут на съемки. Важно любить свое дело, поэтому я очень редко употребляю слово бизнес, даже в частных разговорах», – рассказывает она.

Анализ и планирование

«В моём случае бизнес начался спонтанно, просто из-за количества внимания. Продукт сам решил дальнейшую стратегию. А если человек сознательно принимает решение, что сейчас это будет бизнес, то ему предстоит пройти несколько этапов», – делится предпринимательница.

Во-первых, нужно провести тщательный анализ. В самом начале художник, конечно, может закрывать свои потребности, но они совсем не обязательно могут подойти рынку. «Нужно посмотреть на продукт и личный бренд не своими глазами: выявить недостатки и преимущества. Необходимо анализировать людей, которые могут заинтересоваться твоим творчеством. Это продолжительный путь, и первый шаг – критический взгляд».

Второй этап – планирование. В творческой сфере оно не менее важно, чем анализ. Планирование, по словам Кристины, включает ответы на разные вопросы: какое время ты будешь посвящать продукту? Сколько времени уйдет на продвижение?

Взвешенный подход к делу позволяет бизнесу чувствовать себя уверенно. Самым доходным в сфере ювелирного производства Кристина называет частные заказы: «Это очень «короткие» деньги. У тебя заказали изделие, ты его изготовил. После получил мгновенную отдачу и финансовое вознаграждение. А игра в долгую – это серьёзные авторские проекты, когда ты заморочился с дизайном настолько, что призываешь им более искушенную аудиторию», – подчеркивает ювелир.

Счастье в кризис

По её словам, золотая середина, которая должна быть у каждого бренда – это универсальные украшения, которые хотят и могут приобрести большинство людей. Устойчивый бренд строится на балансе частных заказов, серьезных авторских проектов и массового продукта. Это помогает спокойно проходить через кризисные времена.

«Важно и то, что предприятие небольшое. Если оборот мастерской вместо пяти миллионов станет три – крайне неприятно, но терпимо, а если у самого крупного в Европе завода «Соколов» оборот вместо 500 млн станет 300 – это катастрофа, – поясняет Кристина. – Впрочем, стыдно признаться, но последние три года, которые предприниматели считают довольно сложными, для нас были очень хороши».

Например, во время пандемии команда Кристины обнаружила: людям необходимо себя порадовать. Всем был нужен маленький кусочек настоящего живого счастья, и здесь помог отличный сервис: начиная с продажи, заканчивая обслуживанием изделия. Живые операторы, а не роботы, работали с клиентами, и это действительно понравилось людям.

«В текущем кризисе главный вызов – то, что с рынка пропало много расходников. Вместе с тем, мы сейчас наблюдаем, как растет производство отечественных аналогов. Они не уступают по качеству, но стоят гораздо меньше», – рассказывает Кристина.

Кристина Скобина.

Фото: Андрей Фёдоров

5 принципов Кристины Скобиной

1. Корректируйте свое мировоззрение. Необходимо смотреть на продукт со стороны и чувствовать контекст современного рынка.

2. Хороший дизайнер не занимается творчеством в чистом виде. Он сочетает в себе художника, технолога и коммерсанта. Сесть за документы так или иначе придется.

3. Устойчивый бренд строится на балансе – частных заказов, серьезных авторских проектов и массовом продукте.

4. Без анализа и планирования – никуда. Если вы решите зарабатывать в творческой сфере, то вам предстоит анализ (УТП, слабости продукта, аудитория и т.д.) и планирование (определение рекламного, производственного и иного инструментария).

5. Амбиции – подкупают. Все охотно участвуют в проектах, все придут на съемки. Главное – любить свое дело.