Какие цифровые навыки сейчас нужны рынку?

По данным hh.ru 53% работников Иркутской области считают, что цифровые технологии, автоматизация и искусственный интеллект существенно влияют на их работу. Насколько соискатели готовы к этим вызовам и как оценивают свой уровень цифровых навыков – далее в материале.

Опрос службы исследований hh.ru и компании «Яков и партнеры» показал, что более половины работников Приангарья (53%) считают, что современные технологии, автоматизация и искусственный интеллект существенно влияют на их работу (на 4-6 баллов из шести возможных). 24% оценили это влияние на среднем уровне (3 балла), а еще 24% - невысоко (1 и 2 балла). При этом, наибольшую зависимость от новых технологий в своей работе чувствуют сейчас специалисты по маркетингу (62%), ИТ-специалисты (59%), финансисты и бухгалтеры (57%), напротив, меньше всего такую взаимосвязь видят специалисты по безопасности (52%).

Далее эксперты выяснили, на каком уровне работники Иркутской области оценивают свое владение различными инструментами современных цифровых технологий.

В этом списке были продукты Microsoft Office (например, Excel, Word, PowerPoint), инструменты для совместной работы онлайн (например, Google Диск, Webex), инструменты управления проектами (например, Trello, Asana, Slack), цифровое проектирование (например, проектирование интерфейса пользователя/взаимодействия с пользователем), цифровой маркетинг (например, владение инструментами цифрового маркетинга, маркетинговая аналитика), программирование и веб-программирование (например, разработка клиентских и серверных приложений), разработка приложений, извлечение информации из массивов данных, инжиниринг и анализ, гибкие методологии разработки программного обеспечения (Agile & Scrum), робототехника и автоматизация, искусственный интеллект и машинное обучение, а также компетенции будущего.

Среди всех цифровых инструментов респонденты лучше всего освоили продукты Microsoft Office (в т.ч. Excel, Word, PowerPoint), здесь оценку «продвинутые знания» (практический опыт и постоянное использование) поставили себе 61% опрошенных, а 18% оценили свой уровень владения данным инструментом как «экспертные знания» (высокий уровень знаний, глубокие профессиональные знания, способность обучать других). Далее следуют инструменты для совместной работы онлайн (например, Google Диск, Webex) – 61% опрошенных оценили владение им на продвинутом и экспертном уровне.

Примечательно, что уровень владения всем остальными перечисленными цифровыми инструментами респонденты оценили преимущественно на базовом уровне (знакомство с принципами, базовое понимание).

Так, самые низкие оценки уровню навыков респонденты поставили себе в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения (лишь 8% оценивают владение ими на продвинутом и экспертном уровне), робототехники, автоматизации и разработки (по 11%), гибкой методологии разработки программного обеспечения, в т.ч. Agile & Scrum (12%), программирования и веб-программирования (13%), цифрового маркетинга, в т.ч. владения инструментами цифрового маркетинга, маркетинговая аналитика (14%), компетенций будущего (15%).

Чуть больше продвинутых и экспертных знаний у респондентов в сфере инструментов управления проектами, в т.ч, Trello, Asana, Slack, цифрового проектирования (например, проектирование интерфейса пользователя/взаимодействия с пользователем) – по 18%, а также извлечения информации из массивов данных, инжиниринг и анализ (26%).

При этом опрос работодателей показал, что им сложнее всего найти специалистов с уверенными навыками программирования и веб-программировании (19% компании сообщили о сложностях с поиском таких кандидатов), знанием цифрового маркетинга (16%) и разработки приложений (14%).

Реже всего компании испытывают сложности с поиском специалистов, владеющих инструментами управления проектами (например, Trello, Asana, Slack) и гибкими методологиями разработки программного обеспечения (Agile & Scrum) - по 7% заявили о сложностях поиска таких специалистов.