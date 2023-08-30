Банк Уралсиб стал членом Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты

24 августа в Красноярске состоялось очередное заседание клуба предпринимателей «Меркурий», организованное Союзом «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»*, участником которого стал Банк Уралсиб. В мероприятии приняли участие более 80 руководителей красноярского бизнеса.

На встрече с приветственными словами выступили: президент ЦС ТПП Рафаэль Шагеев, Генеральный консул Республики Узбекистан в городе Новосибирске Тимур Рахманов, заместитель начальника управления внешних связей Губернатора Красноярского края Оксана Царёвой, заместитель начальника Красноярской железной дороги Лев Ткачёв и руководитель КРО «Союз женщин России» Наталья Малащук.

Президент Центрально-Сибирской ТПП также представил отчёт о деятельности палаты за первое полугодие 2023 года. Рафаэль Шагеев подробно остановился на внешнеэкономической деятельности Союза, в рамках которой значительно расширилось сотрудничество с такими странами как Китай, Индия, Индонезия, Монголия, Таджикистан и Узбекистан.

В рамках мероприятия состоялось вручение членских билетов новым членам организации, в том числе представителю ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

«Мы давно сотрудничаем с Центрально-Сибирской ТПП, уверена, что вступление банка в ее ряды даст нашей совместной работе дополнительный импульс, и сотрудничество станет еще более плодотворным как для самого банка, так и для бизнеса региона», – отметила Исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Наталья Голубева.

* Основанная 1985 году Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата на сегодняшний день является одним из авторитетных сообществ предпринимателей Красноярского края. В настоящее время членами ЦС ТПП является 350 предприятий и организаций всех сфер экономики региона.