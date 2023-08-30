Спрос на апартаменты в ЦАО Москвы рекордно вырос в июле

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали спрос и предложение апартаментов на первичном рынке центра Москвы. По итогам июля 2023 года спрос на покупку апартаментов на первичном рынке ЦАО Москвы вырос на 50,66% относительно июня нынешнего года. Этот рост стал рекордным с февраля текущего года.

Кроме того, спрос на покупку апартаментов в центре Москвы показывает положительную динамику на протяжении двух месяцев подряд, а в целом, с начала 2023 года, рост был зафиксирован в пяти из семи прошедших месяцев.

Несмотря на уверенный рост, в июле 2023 года спрос на покупку апартаментов в ЦАО Москвы оказался на 52,53% ниже, чем в июле 2022 года.

За семь месяцев 2023 года – с января по июль включительно – спрос на покупку апартаментов в ЦАО Москвы снизился на 70,87% относительно результата за аналогичный период прошлого года.

В августе 2023 года на первичном рынке ЦАО Москвы экспонируется 664 апартамента. За год объём предложения от застройщиков в центре столицы вырос на 33,06% или на 165 лотов.

Сейчас только в двух районах ЦАО Москвы экспонируется более 100 апартаментов от застройщиков. Самый широкий выбор представлен в Замоскворечье, где экспонируется 216 объектов. Вторую строчку по объёму предложения занимает Красносельский район, где продаётся 135 апартаментов от застройщиков.

Самый скромный выбор сейчас представлен в Басманном районе Москвы, где продаётся всего 1 апартамент от застройщика.

В августе 2023 года самый доступный апартамент на первичном рынке ЦАО Москвы экспонируется за 14,2 млн рублей. В рамках этого бюджета можно приобрести студию площадью 21 кв. м. в Красносельском районе Москвы.

Самый дорогой апартамент продаётся сейчас за 2,45 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести юнит площадью более 1 тыс. кв. м., который располагается в Тверском районе ЦАО.