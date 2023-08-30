40 800 руб. – идеальный МРОТ по мнению иркутян

Минтруд подготовил законопроект об увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5%, таким образом, федеральный МРОТ составит 19 242 руб. Но даже самые скромные ожидания россиян к МРОТ выше запланированной суммы почти в 2 раза. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 31 700 экономически активных респондентов, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. человек.

По данным Исследовательского центра SuperJob, cредний желаемый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Иркутске должен составлять, по мнению жителей города, 40 800 руб. в месяц. Это восьмой результат по среди крупнейших городов страны. В ноябре 2022 года иркутяне оценивали МРОТ на уровне 37 100 руб. в месяц, в апреле 2022 года – 37 000 руб., в январе 2022 – 36 800 руб. в месяц, а в ноябре 2020 года − 31 400 руб. в месяц.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ у москвичей – 44 200 руб., на втором месте – Владивосток (43 900 руб.), на третьем – Хабаровск (42 400 руб.). В пятерку городов с самыми высокими ожиданиями вошли Санкт-Петербург и Тюмень: местные жители хотели бы установления МРОТ на уровне 42 100 и 41 900 руб. соответственно.

Самый скромный минимальный размер оплаты труда запросили в Пензе (34 500 руб.), Ульяновске (36 100 руб.) и Кирове (36 200 руб.). В Оренбурге и Волгограде ожидания составили 36 600 и 36 700 руб. соответственно.

По сравнению с ноябрем 2022 года, наибольший прирост желаемого размера МРОТ отмечается в Екатеринбурге (+12%, 40 300 руб.), а также в Иркутске, Кемерово и Тольятти (по 10%, 40 800, 39 800 и 37 300 соответственно). Ожидания к уровню МРОТ жителей Самары и Ростова-на-Дону за 9 месяцев почти не изменились.