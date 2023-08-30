Доллар 96. Усилий ЦБ оказалось недостаточно

Рубль медленно, но последовательно сдаёт позиции против основных валют, торгующихся на Мосбирже. Во вторник курс доллара в моменте превысил отметку 96 рублей, впервые с 16 августа.

Эксперты БКС Мир инвестиций отмечают, что цены на нефть во вторник вернулись к росту на фоне ураганной угрозы и резкого сокращения запасов в США, но это никак не повлияло на рубль. Минэнерго вчера отреагировало на заявление Михаила Задорнова по якобы зависшим рупиям российских экспортеров, как одному из факторов слабости рубля. Ведомство отрицает этот факт, отмечая, что нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия, независимо от валюты платежа. «Задержки не носят системного характера. Таким образом, заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел», — заявили в Минэнерго.

Слабость рубля сохраняется, отмечают эксперты БКС.

– Технически остается возможность возобновления снижения по паре USD/RUB из района 97, после 50%-ой коррекции к волне снижения от максимумов августа. По меньшей мере, чем ближе курс к 100, тем более очевидным становится тот факт, что ранее предпринятых усилий ЦБ и Минфина для стабилизации инфляционных ожиданий было недостаточно, – резюмируют эксперты.